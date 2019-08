Concert d'adieu

Après les Etats-Unis, elle doit enchaîner avec une grande tournée européenne jusqu’à l’été 1950 puis ce sera direction l’Afrique du Sud.

Son concert de 1949 est donc un adieu provisoire au public parisien qui attend déjà le "concert de retour" de ces tournées que l’on espère triomphales.

, © D.R.

Son concert à la salle Pleyel est un grand succès. Quelques jours plus tard, elle assiste au récital du violoniste russe naturalisé américain Nathan Milstein, au théâtre des Champs-Elysées.

, © Getty / Erich Auerbach / Hulton Archive

Puis le 27 octobre 1949, Ginette et Jean embarquent à Orly dans l’avion Constellation vers New York.

, © Getty / Warwick Lawson pour Fairfax Media

L’avion n’arrivera jamais à destination...

Bibliographie

"Constellation" par Adrien Bosc aux édition Stock

"Ginette Neveu, la fulgurante carrière d'une grande artiste" par Marie-Jeanne Ronze-Neveu aux éditions Pierre Horay

