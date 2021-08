A la recherche du son perdu : Art Blakey, John Coltrane, Erroll Garner et d’autres

On les croyait détruits, perdus, inexploitables, voire on en ignorait l’existence mais fort heureusement les disques qu’on va entendre aujourd’hui ont fini par trouver leur chemin vers nos oreilles.

Programmation musicale

Art Blakey & The Jazz Messengers “Just Coolin’”

Hipsippy Blues (Hank Mobley)

Lee Morgan (trompette), Hank Mobley (saxophone ténor), Bobby Timmons (piano), Jymie Merrit (contrebasse), Art Blakey (batterie)

Blue Note

Art Blakey & The Jazz Messengers "Just Coolin'"

Quick Trick (Bobby Timmons)

Lee Morgan (trompette), Hank Mobley (saxophone ténor), Bobby Timmons (piano), Jymie Merrit (contrebasse), Art Blakey (batterie)

Blue Note

John Coltrane “Both Directions at Once - The Lost Album”

Nature Boy (Eden Ahbez)

John Coltrane (saxophone ténor), Jimmy Garrison (contrebasse), Elvin Jones (batterie)

Impulse !

John Coltrane "Both Directions at Once - The Lost Album"

Vilia (Take 3) (Franz Lehar)

John Coltrane (saxophone ténor), McCoy Tyner (piano), Jimmy Garrison (contrebasse), Elvin Jones (batterie)

Impulse !

John Coltrane "Both Directions at Once - The Lost Album"

Impression (Take 1) (John Coltrane)

John Coltrane (saxophone ténor), McCoy Tyner (piano), Jimmy Garrison (contrebasse), Elvin Jones (batterie)

Impulse !

Carl Schlosser & Alain Jean-Marie “We’ll Be Together Again”

We'll Be Together (Carl T. Fisher)

Carl Schlosser (flûtes), Alain Jean-Marie (piano)

Camille Productions

Carl Schlosser & Alain Jean-Marie "We'll Be Together Again"

Rain Check (Billy Strayhorn)

Carl Schlosser (flûtes), Alain Jean-Marie (piano)

Camille Productions

Erroll Garner “The Complete Concert By The Sea”

Lullaby of Birdland (George Shearing, B.Y. Forster)

Erroll Garner (piano), Eddie Calhoun (contrebasse), Denzil Best (batterie)

Columbia

Erroll Garner “Nightconcert”

Cheek to Cheek (Irving Berlin)

Erroll Garner (piano), Eddie Calhoun (contrebasse), Kelly Martin (batterie)

Mack Avenue

Erroll Garner “Dreamstreet”

By Chance (Erroll Garner)

Erroll Garner (piano), Eddie Calhoun (contrebasse), Kelly Martin (batterie)

Mack Avenue

Erroll Garner “Closeup in Swing”

Octave 103 (Erroll Garner)

Erroll Garner (piano), Eddie Calhoun (contrebasse), Kelly Martin (batterie)

Mack Avenue