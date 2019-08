Raymond Duffaut (4/4) - Orange, et après...

Directeur d’une institution comme les Chorégies, c’est beaucoup de contraintes et de stress. Notre invité du jour nous en a raconté quelques-uns.

Mais c’est aussi le privilège de pouvoir mettre le pied à l’étrier à de jeunes artistes qui, quand on a du nez, deviendront peut-être un jour des stars.

Avant de passer la main, car comme on sait quand on aime, il faut partir…

Portrait (suite)

Il assure également la direction générale de 1986 à 1989 du CNIPAL (Centre National d’Insertion Professionnelle d’Artistes Lyriques), installé à Marseille et co-financé par le Ministère et la Région : il y développera la passion qu’il avait et qu’il a toujours pour les jeunes chanteurs et les nouvelles voix. Passion et engagement qu’il met aujourd’hui au service des actions du CFPL (Centre Français de Promotion Lyrique) qu’il préside depuis 1996 : Concours Voix Nouvelles, grandes coproductions nationales – Le Voyage à Reims, Les Caprices de Marianne, L’Ombre de Venceslao et bientôt Le voyage dans la lune. Au service aussi des Saisons de la Voix de Gordes en Luberon – dont le coeur d’action est un Concours international de la mélodie – et d’une riche saison de Musique baroque en Avignon.

Il faut toujours être lucide sur la qualité des spectacles proposés, il faut sans arrêt se remettre en question, … rien n’est jamais acquis dans ce domaine, il n’y pas de recette !

Programmation musicale

Gounod : Faust, « Le veau d’or »

René Pape (basse)

Orchestre national du Capitole de Toulouse

Michel Plasson (direction)

INA 2008

Mise en scène : Nicolas Joël

Mascagni : Cavalleria Rusticana, Intermezzo

Orchestre national de France

Georges Prêtre (direction)

INA 2009

Verdi : La Traviata

Patrizia Ciofi (soprano)

Vittorio Grigolo (ténor)

Orchestre Philharmonique de Radio France

Myung Whun Chung (direction)

INA 2009

Mise en scène : Frédéric Bélier-Garcia

Puccini : Tosca

Roberto Alagna (ténor)

Orchestre Philharmonique de Radio France

Mikko Franck (direction)

INA 2010

Verdi : Rigoletto

Patrizia Ciofi (soprano)

Leo Nucci (baryton)

Orchestre national de France

Roberto Rizzi-Brignoli (direction)

INA 2011

Puccini : Madame Butterfly

Ermonela Jaho (soprano)

Orchestre Philharmonique de Radio France

Mikko Franck (direction)

INA 2016

Mise en scène : Nadine Duffaut

Bizet : Les Pêcheurs de Perles, “ Je crois entendre encore”

Cyrille Dubois (ténor)

Orchestre national de Lille

Alexandre Bloch (direction)

Pantatone PTC 186685

Berlioz : Les Nuits d’été, « L’Ile inconnue »

Anne-Catherine Gillet (soprano)

Orchestre Philharmonique royal de Liège

Paul Daniel (direction)

Aeon AECD 11134