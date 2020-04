Raymond Duffaut : 3. La folie Chorégies

En 1981, la ville d’Orange propose à Raymond Duffaut de prendre la direction générale des Chorégies d’Orange. Il dirige le festival pendant 35 ans, et y accueille les plus grands chanteurs et chefs d’orchestre, tels que Luciano Pavarotti, Montserrat Caballé, Angela Gheorghiu, Georges Prêtre...

Raymond Duffaut avec Natalie Dessay, Claudio Abbado, Christa Ludwig et Paul-Emile Deiber, Myung Whun Chung et Juan Diego Florez, © Avec l’aimable autorisation de Raymond Duffaut