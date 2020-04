Raymond Duffaut : 2. En Avignon

Dans ce second volet notre portrait en 4 épisodes, nous découvrons comment Raymond Duffaut, engagé en 1972 comme administrateur général du Festival d’Avignon, est nommé deux ans plus tard directeur de l’Opéra d’Avignon, un poste qu'il occupera pendant plus de 40 ans.

Raymond Duffaut avec Leontina Vaduva, Marco Guidarini, Inva Mula, Rolando Villazon, Patrizia Ciofi et Béatrice Uria-Monzon,, © Avec l’aimable autorisation de Raymond Duffaut