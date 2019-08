Raymond Duffaut (2/4) - En Avignon

C’était bien beau ma foi l’opéra de jadis. Certains gardent encore la nostalgie de ces temps où le public enthousiaste, à Marseille ou à Toulouse, pouvait chanter tous les airs de Faust, mais aussi quand ce qui se passait sur scène ne lui plaisait pas y balancer rageusement des tomates ou des salades de saison. La métamorphose de ces maisons d’opéra de province en grandes maisons internationales, notre témoin du mois y a assisté, il l’a même accompagnée comme directeur du théâtre de sa ville natale...

Portrait (suite)

En 1972, Paul Puaux, qui a récemment succédé à Jean Vilar à la tête du Festival d’Avignon, l’engage comme Administrateur Général du dit Festival, et aussi du Conseil Culturel de la Ville d’Avignon qui en est l’émanation permanente. En 1974, alors que Michel Leduc quitte la direction de l’Opéra d’Avignon, la ville d’Avignon, à l’unanimité de son Conseil municipal et sur proposition de son secrétaire général, lui propose de lui succéder. Fonction qu’il occupera jusqu’en 2017, dans un premier temps en qualité de directeur général, ensuite en celle de conseiller artistique. Et c’est un concert exceptionnel, rassemblant de très nombreux artistes dont il a pu favoriser ou accompagner la carrière, qui clôturera ces quelques quatre décennies.

Je pense que le travail d’un directeur c’est d’aller entendre les chanteurs, à la sortie des conservatoires, des centres de formation supérieur, dans des productions...

