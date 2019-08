Raymond Duffaut (1/4) - Portrait méridional

Après Hugues Gall qui nous a raconté sa carrière tout au long du mois de juillet, en ce mois d’août c’est Raymond Duffaut qui a accepté de se prêter au jeu du souvenir. Natif d’Avignon, il y a passé l’essentiel de son existence en grande partie comme directeur de l’Opéra pendant la saison et en parallèle des Chorégies d’Orange tous les étés.

Mais ce boulimique ne cultiva pas que ce jardin avignonnais : fou mélomane, il assista et accompagna également la grande la bascule de l’opéra traditionnel vers le grand spectacle moderne. Aujourd'hui il nous raconte sa jeunesse lyrique.

Portrait (à suivre....)

Né à Avignon en 1941, Raymond Duffaut effectue ses études primaires et secondaires au Lycée Frédéric Mistral d’Avignon, avant d’aborder des études universitaires à la faculté des sciences économiques d’Aix-en-Provence.

Il débute ainsi sa carrière professionnelle en 1965 en qualité de conseiller juridique et fiscal, tout en vouant, dès son plus jeune âge, une passion pour l’art lyrique, ce qui conduit d’ailleurs le patron du « Provençal » à lui confier, dès l’âge de 18 ans, les critiques des spectacles de l’Opéra d’Avignon… et des Chorégies d’Orange.

Je préfère presque plus la politique à l'opéra

