Hugues Gall (4/4) - Les années Bastille

La Grande boutique, enfin l’Opéra de Paris, comme on l’appelait déjà au 19ème siècle, est une maison qui rend fou, tout le monde le sait. Mais enfin, même si l’on en a déjà vécu de l’intérieur les petites manips et les grandes manœuvres, même si on est heureux en Suisse, même si en plus du légendaire Palais Garnier il faut lancer un grand vaisseau tout neuf, La Bastille, en lequel on a beaucoup de mal à croire, quand on vous demande d’y venir on ne dit pas non. Bilan donc de neuf saisons dans le chaudron lyrique par excellence...



, © Getty / Bertrand Rindoff Petroff Getty Images)

Programme Musical :

Rameau : Les Indes galantes, "Les Sauvages"

William Christie (direction)

Palais Garnier - 1999

INA

Dvorak : Rusalka

Renée Fleming (soprano)

James Conlon (direction)

2002

INA

Moussorgsky : Boris Godounov

Julian Konstantinov (basse)

James Conlon (direction)

Opéra Bastille - 2002

Mise en scène : Francesca Zambello

Rameau : Platée

Jean-Paul Fouchécourt (ténor)

Mireille Delunsch (soprano)

Marc Minkowski (direction)

Palais Garnier - 2002

Mise en scène : Laurent Pelly

INA

Richard Strauss : Salomé, final

Karita Mattila (soprano)

James Conlon (direction)

Opéra Bastille 2003

Berlioz: La Damnation de Faust

Giuseppe Sabatini (ténor)

José van Dam (baryton-basse)

Seiji Ozawa (direction)

2001

Mise en scène : Robert Le Page

Strauss : Capriccio

Renée Fleming (soprano)

Ulf Schirmer (direction)

Palais Garnier - 2004

INA