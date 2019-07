Hugues Gall (1/4) - les années d'apprentissage

Il a été l'un des acteurs les mieux exposés de l'art lyrique dans le dernier demi-siècle. Hugues Gall, ancien directeur du Grand Théatre de Genève mais aussi de l'Opéra de Paris, fut également dans son jeune temps l'un des principaux collaborateurs de Rolf Liebermann : autant dire qu'il en a vu beaucoup et qu'il connait le monde lyrique international comme sa poche. Aujourd'hui, toujours très actif mais un peu en marge de l'opéra, il est libre de tout raconter, ce qu'il fera tout au long de ce mois de juillet.

...le fait d'avoir été élevé dans cette discipline du chant choral m'a beaucoup appris, m'a amené à aimer profondément toutes ces grandes parties de choeur et tout le reste, ce qu'il y a entre deux, c'est-à-dire l'opéra...

Biographie

Hugues Randolph Gall est né a Honfleur le 18 mars 1940, ancien élève de l'Institut d'études politiques de Paris et licencié ès lettres en lettres allemandes, il commence sa carrière dans les cabinets d'Edgar Faure au Ministère de l'Agriculture puis au Ministère de l'Éducation nationale ; dans ce dernier poste, il est chargé de l'enseignement artistique. Il crée alors la filière musicale du baccalauréat et le département artistique de l'université de Vincennes. Il fait ensuite partie du cabinet d'Edmond Michelet, ministre des Affaires culturelles.

De 1969 à 1980 il est secrétaire général puis Administrateur adjoint de l’Opéra de Paris. Il est nommé directeur du Grand Théâtre de Genève de 1980 à 1995, puis directeur de l'Opéra national de Paris de 1995 à 2004.

De 2005 à 2009, Hugues R. Gall est Conseiller d'État, membre de l’Académie des Beaux-Arts depuis 2002, élu par ses confrères directeur de la Fondation Claude Monet à Giverny en 2008 et préside la même année l’O.F.J. (Orchestre Français des Jeunes), nommé au Conseil Economique, Social et Environnemental par le Président de la République de 2010 à 2015, membre du Musée des Impressionnismes à Giverny, de l’Etablissement public du Château de Fontainebleau, du Théâtre des Champs-Elysées.

Il est nommé Bourgeois d'honneur de la République et Canton de Genève en 1995.

Programmation musicale

