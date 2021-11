Une diva extraordinaire : Marseille !

Salut Splendeur du jour ! Un portrait musical de Marseille : ses troubadours sans pareils, ceux du Moyen-Age et ceux du temps présent, et toutes les musiciennes et musiciens glorieux d'hier et d'aujourd'hui, porteurs de la lumière musicale de Marseille à travers le monde.

Vue de Marseille, © Getty / Paul Armand / EyeEm