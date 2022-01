Face au Choral ? Repérer, Alerter, Jubiler ! (3/3)

Troisième escapade auprès de compositeurs et compositrices dont l’inspiration et l'art s’appuyèrent (parfois sans l'avouer !) sur le bon vieux choral, ses variants et ses mutations, notamment Beethoven, Schubert, Wieck, Chopin, Farrenc… et quelques excursions plus lointaines et dépaysantes.

Chameaux en train d'entonner un choral, © Getty / John M Lund Photography Inc