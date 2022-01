Face au Choral ? Repérer, Alerter, Jubiler ! (2/3)

Les sortilèges jubilatoires et contagieux du choral et de ses variants ! Deuxième escapade, en compagnie de Schumann, Gounod, César Franck, Bartók, Villa-Lobos, Berg, Kurt Weil, Chostakovitch et Strawinsky, sans oublier Bach et Mozart. Et même un grain de rock métal psychédélique californien !

Fauvettes à tête d'or en train de répéter un choral, © Getty / Sijanto