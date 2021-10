Un grand jeu radiophonique et très musical, en douze manches palpitantes ! Jouez au Jeu de l'original et du produit dérivé ! Trouvez l'Intrus ! Brillez à l'épreuve du Storytelling inversé ! Découvrez le premier, l'inventeur du rap ! Démasquez les plagiaires et les plagiaires par anticipation !

Parodie du portrait de Jean-Sébastien Bach, © Mea 603 380