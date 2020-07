Comment réussir (ou rater) un Da capo?

Castrat ou prima donna, c'est au "Da capo" que l'on vous juge ! Art de l'ornementation stylée, virtuosité efflorescente, pyrotechnie vocale, quelles sont les clés pour réussir vos "Da capo" et sortir de scène sous le crépitement des applaudissements et l'ovation passionnée de vos fans ?

Programme musical

Georg Friedrich Haendel, Scipione - Air : "Scoglio d’immota fronte"

Versions :

Sandrine Piau (soprano), Les Talents lyriques et Christophe Rousset (direction)

Naïve Record

Simone Kermes (soprano), Cappella Gabetta & Andrés Gabetta (violon et direction)

Enregistré en live au Festival de Gstaadt le 18/07/20

Piia Komsi (soprano)

Vidéo youtube

Georg Friedrich Haendel, Alcina - "Tornami a vagheggiar"

Natalie Dessay (soprano), Les Arts Florissants & William Christie (direction)

Erato

Antonio Vivaldi, La Griselda - "Agitata da due venti"

Versions :

Cecilia Bartoli (mezzo-soprano)

Vidéo youtube

Vidéo youtube Léa Desandre (mezzo-soprano), Ensemble Jupiter & Thomas Dunford (direction)

Alpha

Honoré d'Ambruys / Michel Berger, Le doux silence de nos bois / Tennessee (arrangement Thomas Dunford)

Anne Sofie von Otter (mezzo-soprano), Thomas Dunford (archiluth), Jean Rondeau (clavecin)

Concert "Barock is pop" du 11 décembre 2017 à la Salle Gaveau à Paris / Enregistrement Radio France

Jean-Philippe Rameau, Les Indes Galantes - "Régnez, plaisirs et jeux !"

Patricia Petitbon (soprano), Les Arts Florissants, William Christie (direction)

DVD Opus Arte

Christoph Willibald Gluck, Orphée & Eurydice - "Amour, viens rendre à mon âme"

Marianne Crebassa (mezzo-soprano), Ensemble Pygmalion, Raphaël Pichon (direction)

Enregistré à l'Opéra Comique le 18 octobre 2018 / Enregistrement Arte Concert

Igor Stravinsky, Concerto pour violon en ré majeur - Aria I

Itzakh Perlman (violon), Orchestre symphonique de Boston, Seiji Ozawa (direction)

Deutsche Grammophon

Georg Friedrich Haendel, Aminta et Fillide - "Per abbattere il rigore"

Sabine Devielhe (soprano), Léa Désandre (mezzo-soprano), Le Concert d'Astrée, Emmanuelle Haïm (direction)

Aretha Franklin, (You Make Me Feel Like) A Natural Woman

Concert donné aux Kennedy Center Honors (2015)

Antonio Vivaldi, La Fida Ninfa - "Così sugli occhi miei"

Sandrine Piau, Veronica Cangemi, Marie-Nicole Lemieux, Philippe Jaroussky, Ensemble Matheus, Jean-Christophe Spinosi (direction)

Gioacchino Rossini, Le Comte Ory - "J’entends d’ici le bruit des armes"

Julie Fuchs, Philippe Talbot, Gaëlle Arquez, Orchestre des Champs Elysées, Louis Langrée (direction)

Enregistré à l'Opéra Comique en décembre 2017 / Enregistrement Radio France