On commence par... le Début !

Lorsque la musique, dès les premières notes d'un concerto, d'un opéra, d'une symphonie, nous saisit, nous transporte hors de nous-même, nous embarque vers des émotions et des climats inattendus et stupéfiants. Avec en "guest stars", une des plus grandes divas du jazz et le dieu de l'amour balinais.

La cheffe d'orchestre lituanienne Mirga Grazinyte-Tyla dirige l'Orchestre du Metropolitan Opera dans la Symphonie n° 4 de Tchaïkovsky, le 18 mai 2018 au Carnegie Hall de New York, © Getty / Hiroyuki Ito