Chaos ! Clusters ! Avec ou sans musique?

Une question d’une actualité brulante… depuis l’origine du monde ! De Kaija Saariaho et Keith Jarrett à Rameau et Haydn en passant par la Corse et le Japon, embarquons-nous pour une navigation sans pareille dans l’archipel des chaos et des clusters.

Le trou noir supermassif de la galaxie Messier 87 ou M87, © The EHT collaboration