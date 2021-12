Ariane "la blonde aux belles boucles", soeur du Minotaure, amante de Thésée, épouse de Bacchus, mythe saisissant de la séduction, de l'abandon, du renouveau et de l'apothéose fascine les musiciens depuis le Trecento et l'âge baroque jusqu'à aujourd'hui. Départ immédiat pour la Crète et Naxos.

Bacchus et Ariane de Titien, © Getty / Universal History Archive / Contributeur