Xavier Cugat : les thèmes classiques du roi de la rumba

Il est né le 1er janvier 1900 ! Xavier Cugat, musicien haut en couleur et arrangeur de génie, nous invite à redécouvrir des oeuvres classiques à la sauce cha cha cha, conga et cocktail !

Xavier Cugat ! Un compositeur et chef d’orchestre catalan dont la vie ressemble à un roman. Par exemple, il est très difficile de savoir s’il a vraiment été découvert par Enrico Caruso comme il le prétendait. Ce qui est sûr, c’est que ce violoniste et chef d’orchestre est considéré comme le père fondateur d'un style de musique légère qui évoque des danses et des sonorités des caraïbes.

Le roi de la rumba, Cugie, Xavier Cugat a de nombreux surnoms. Il faut dire qu’il a tout fait pour devenir un des musiciens les plus populaires dans des Etats-Unis de la fin des années trente ! Sur cette musique, il faut l’imaginer avec son chihuahua sous un bras diriger de l’autre bras un orchestre habillé en tenue traditionnelle mexicaine. Sacré sens du marketing pour ce musicien qui a aussi était... caricaturiste !

A découvrir dans cette chronique : Un jeu musical