Wagner et métal symphonique avec Therion

Comme un clin d’oeil à la production exceptionnelle du Ring de l'Opéra de Paris enregistrée par France Musique, Max Dozolme nous fait écouter des reprises de Wagner par le groupe de métal symphonique suédois Therion.

Ni cette batterie ni la basse ou les guitares électriques ne font évidemment partie de la partition originale de Wagner ! Cet ajout d’instruments issus du rock à un orchestre symphonique est un bel exemple d’un sous-genre du métal, un style musical que l’on nomme tout simplement le métal symphonique ! Un courant né au début des années 1990 et dont les plus grands représentants sont Nightwish, Epica, Within Temptation ou encore Therion, un groupe suédois qui aime à conjuguer la puissance acoustique d’un orchestre à celle des amplificateurs.

La Scandinavie est un vivier de groupes de métal symphonique. Ce n’est donc pas anodin si ces groupes sont particulièrement inspirés par la mythologie nordique telle qu’elle est racontée dans l’Edda poétique par exemple. C’est une intuition mais quand vous aimez la puissance sonore du métal et les légendes scandinaves alors Wagner est forcément un compositeur que vous chérissez. C’est le cas de Therion qui reprenait en concert en 2008, plusieurs pages du compositeur allemand comme ce choeur extrait d’un opéra de jeunesse de Richard Wagner : Rienzi !

à réécouter AUDIO 3 min émission MAXXI Classique Atom Heart Mother : la tentation classique de Pink Floyd

Si l’on compare la partition de Wagner et l’arrangement de Therion, on constate que le choeur de femmes et les fanfares de cuivres sont toujours présentes. Les cordes en trémolo de la partition originale sont remplacées par les notes répétées de la basse et de la guitare électrique, en langage rock on appelle cette technique l’alternate picking, un jeu d’aller retour avec le médiator. De plus, la batterie et son rythme martial marquent la mesure et se substituent aux roulements de timbale originaux ! Toute puissante, la batterie rappelle aussi que ce chant de Wagner est un choeur militaire !

Les correspondances entre Therion et Wagner ne sont pas seulement musicales. Les oeuvres originales de métal symphonique et lyrique de Therion vont aussi chercher dans des thèmes et des sujets chers à Wagner. Voici un dernier exemple avec Schwartsalbenheim, un titre paru en 2001 dans l’album Secrets of the Rune. Les voix lyriques et allemandes décrivent un univers souterrain où des nains forgent des objets magiques pour les dieux, des runes de pouvoir et de richesse… Comme l’anneau du Nibelung, objet central dans le Ring de Wagner.