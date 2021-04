Une sonate de Beethoven chantée par Michèle Torr, Dave, Billy Joel…

Ce matin Max Dozolme nous parle de la huitième sonate op.13 en do mineur de Beethoven. Une sonate que l’on connait mieux sous son titre de « Grande Sonate Pathétique » et qui a inspiré de nombreuses chansons d'amour à des chanteurs de rock et de variété.

Beethoven était il un crooner ? C’est une question que l’on peut rétrospectivement, se poser à l’écoute de cet adagio cantabile, le second mouvement de sa Sonate Pathétique. Nous sommes en 1798 quand Beethoven écrit ce thème méditatif, tout simple sur un calme flot d’arpèges brisés dite "basse d'Alberti". Huit mesures qui reviennent cinq fois, comme le refrain d’une chanson d’amour…

En plus, Beethoven appuie la où ça fait mal, avec cette belle appogiature de fin phrase, tiiiaammm ! On sent qu’il veut nous émouvoir, nous charmer comme le feront après-lui les romances pop. Il n’est pas étonnant que cette partition ait séduit des vedettes du rock et de la chanson. Ils ont entendu dans cette partition épurée, au lyrisme contenu, l’occasion de chanter l’amour heureux et malheureux, transi et vainqueur.

En 1976, Kiss sort son quatrième et pour certain son meilleur album : Destroyer. Un disque où l’on trouve les tubes Ditroïte Rock City, Shout it Out Loud mais aussi ce titre plus confidentiel. "Great Expectations", une chanson co-écrite par le chanteur Gene Simmons et le pianiste Bob Ezrin mais qui ne fait pas du tout mention de Beethoven ! C’est dommage car même sous cette forme glam rock et avec des amplificateurs, on reconnait bien la mélodie de Beethoven.

Lui en revanche a bien crédité Beethoven comme co-compositeur de sa chanson ! Un dizaine d’années après Kiss, en 1984, le chanteur américain Billy Joel sort "This Night". Comme Beethoven, Billy Joel utilise ce thème pour un refrain plein de lyrisme évoquant la naissance d’un couple le temps d’un slow. Deux amoureux qui pourront partir réaliser leur vie à deux, n’est-ce pas Dave ?

Pour Dave, le plus francophile des chanteurs néerlandais, cet air de la Sonate Pathétique est l’occasion de rêver de grands espaces et de promettre un avenir radieux à quelques amoureux… C’est surtout l’occasion de garnir son disque Classique, sorti en 1998. Une compilation de chansons sur des airs de Liszt, Mozart, Bach, Wagner, Schubert et qui avait eu un certain succès à l’époque tout comme cette reprise pleine de vibrato de Michèle Torr !

Michèle Torr donne de la voix dans ce Midnight Blue en Irlande ! Une chanson qui montre à quel point la musique écrite par Beethoven est intemporelle. Là où les synthétiseurs et la batterie pleine d’écho nous ramènent immédiatement dans le son très reconnaissable des années 80, le thème de Beethoven joué par un piano solitaire sonne quant à lui de manière intemporelle. L'occasion également de souhaiter un joyeux anniversaire à Michèle Torr, 74 ans aujourd'hui !