Une chanson de Shrek dans le style de Bach, Schoenberg et Ligeti

1er avril oblige, Max Dozolme nous parle d’une drôle de farce musicale. L'histoire d'un tube de pop-rock américain réécrit dans le style de grands compositeurs baroques et modernes.

Au commencement était « All Star », une chanson phare du groupe Smash Mouth et qui a connu un immense succès grâce à Shrek, le film d’animation du studio Dreamworks sorti il y a 20 ans, en 2001. Une musique extrêmement simple et très rock aux antipodes des partitions de Bach, Beethoven, Stravinsky ou encore de Schoenberg. C’est justement cette constatation qui a probablement été le point de départ à une rencontre étonnante, un détournement absurde tel qu’internet peut parfois nous en offrir ! Certains plaisantins ont en effet repris cette chanson dans tous les sens. Sur Youtube, vous pouvez par exemple entendre cette chanson réharmonisée à quatre voix dans le style d’un choral de Bach…

Grâce à des logiciels de montage, l’enregistrement de la voix de Steven Harwell, le chanteur du groupe est décuplée quatre fois pour obtenir un choral un peu bancal...

D'autres vidéos proposent de faire chanter à la voix enregistrée de Steven Harwell, la première pièce de la Musica Ricercata de Ligeti, le Sacre du Printemps de Stravinsky, un extrait de la Symphonie n°5 de Beethoven ou encore le début du Quatuor à cordes n°4 de Schoenberg.