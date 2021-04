Quelle fut la dernière oeuvre jouée sur le Titanic ?

Le 14 avril 1912 à 23h30, le Titanic heurtait un iceberg. Deux heures et demi plus tard, ce navire jugé insubmersible sombrait dans l’Atlantique. Certains témoins l’affirment, des musiciens ont joué ce soir-là et leur musique a sauvé des vies. Mais quel fut le dernier air entendu à bord du Titanic ?

Edith Russell qui parlait ainsi à la télévision française en 1963 faisait partie des 2200 passagers de l’unique voyage du Titanic. A ses côtés se trouvaient huit musiciens. Huit jeunes employés de la White Star Line la compagnie maritime du Titanic. On les imagine heureux de partir, de saisir l’opportunité d’un travail prestigieux et pérenne. Il s’appelaient George Krins, Wallace Hartley, Theodore Brailey, Percy Taylor, John Clarke, John Hume, Wes Woodward et Roger Bricoux, un violoncelliste français âgé de 20 ans au moment du naufrage.

Ces jeunes musiciens, qui ont tous disparu pendant le naufrage, sont aujourd’hui considérés comme des héros. Plusieurs témoins expliquent que ce soir-là les musiciens ont joué une dernière fois ensemble des airs de musique légère, des valses, des fox-trots. L’un des survivants, l’officier Charles Lightholler se souvient par exemple avoir entendu du jazz et affirme que cette musique l'a aidé à calmer les passagers et à organiser le sauvetage de quelques centaines d’entre-eux.

Songe d'automne d'Archibald Joyce

Certains témoins expliquent que la dernière oeuvre qu'ils aient entendus avant le naufrage du Titanic est Songe d’automne, une valse à la mode d’Archibald Joyce et qui faisait partie des titres que les musiciens jouaient chaque soir en trio ou en quintette.

Plus près de toi mon Dieu

Une autre idée répandue, et que l'on retrouve dans le film de James Cameron, est que la dernière oeuvre que les musiciens ont entonné ce soir là est plus grave. Il s'agirait d'un cantique intitulé Nearer, My God, to Thee, Plus près de toi mon Dieu. Pourtant d'autres témoins et des historiens doutent que ce chant sacré ait été la dernière pièce jouée sur le Titanic. En effet, une telle musique aurait pu provoquer un effet de panique et accentuer le désespoir des passagers.

« Si sur une aile joyeuse, fendant le ciel, le soleil, la lune et les étoiles oubliées je m’envole, toutes mes chansons demeureront plus près de toi mon Dieu »

Hommages en musique

Depuis le naufrage, de nombreux musiciens ont rendu hommage aux Titanic. En 1972, le britannique Gavin Bryars compose une oeuvre très émouvante : Le Naufrage du Titanic. Une oeuvre où le cantique Nearer My God To Thee est joué par les mêmes instruments que ceux des huit musiciens du navire et s’entremêle avec des enregistrements de témoins du drame. Grâce à des effets de réverbérations, la musique semble résonner sous l’eau pour l’éternité…