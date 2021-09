Summertime de Gershwin : anatomie d'un chef-d'oeuvre

Il a 86 ans aujourd’hui Porgy and Bess de George Gerswhin était créé le 30 septembre 1935. Un opéra où l’on peut entendre une berceuse qui réunit les passionnés de musique classique, de jazz et de blues : Summertime.

"Summertime and the living is easy", "Saison d’été et la vie est facile". Un texte optimiste contrebalancé par le balancement douloureux des cordes qui nous fait ressentir que non, le quotidien n’est pas facile pour des Afro-Américains qui travaillent dans des champs de coton de Caroline du Sud. C’est avec cette berceuse douce-amère chantée par une mère à son bébé que s’ouvre Porgy and Bess de George Gershwin. Le premier air écrit pour cet opéra. A lui seul, il incarne bien le projet précurseur de George Gershwin. Celui de mélanger une écriture lyrique et des éléments issus de la musique gospel. L’un des premiers indices qui nous dit que Summertime a des liens avec les spirituals ce sont justement les paroles qui rappellent celles d’"All My Trials", une berceuse anonyme et traditionnelle.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies

Le second élément qui nous font tout de suite sentir que Summertime rompt avec la tradition classique c’est la mélodie de la chanson elle même. Une phrase musicale qui utilise une gamme très utilisée dans le blues, la gamme pentatonique, composée de seulement cinq notes. Des notes que l’on trouve dans le spiritual Sometimes I Feel like a Motherless Child dont George Gerswhin s’est beaucoup inspiré son chant d’été.

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies

La gamme pentatonique change parfois de couleur grâce à une note plus importante que toutes les autres. La Blue note si présente dans le jazz et le blues et que l’on retrouve dans ces petites formules instrumentales…

à réécouter AUDIO 3 min émission MAXXI Classique Rhapsody in blue : Liszt au Cotton Club

En parlant de voix, l’élément qui rappelle peut-être le plus le jazz dans Summertime c’est la manière dont il faut jouer cette partition. De la technique vocale aux notes notes glissées des cordes, Summertime est très lié, très portamento comme on dit dans le classique. Des glissades qui rappellent celles des bottleneck, les goulots de bouteilles, ces archets rudimentaires des guitaristes de blues.

à réécouter AUDIO 3 min émission MAXXI Classique B.B. King, le maître du vibrato !

Summertime est sans aucun doute l’air d’opéra qui a été le plus souvent repris et arrangé ! Un article du Guinessbook en 2012 fixait à plus de 25.000 le nombre de reprises de cet air de George Gerswhin. Une chanson ni classique ni jazz, un métissage que Gershwin considérait comme l’identité même de la musique américaine.