Rhapsody in blue : Liszt au Cotton Club

Il s'agit sans doute de l’oeuvre la plus connue et la plus appréciée de George Gershwin, sa "Rhapsody in blue" (1924). Un mariage entre la musique classique et les danses de l'Âge d'or du jazz. Gershwin cite même une de ses chansons dans un solo de piano, saurez-vous la reconnaître ?

Il n’y a pas photo. En cette froide après-midi du 12 février 1924, on est mieux à l’intérieur de l’Aeolian Hall de New York que dehors. Les chefs d’orchestre Walter Damrosch, Leopold Stokowski mais aussi Fritz Kreisler ou encore Igor Stravinsky ont bravé la neige pour assister à un concert très original. Pour l’anniversaire du Président Abraham Lincoln, le chef d’orchestre Paul Whiteman organise un concert où dialoguent des pièces de jazz, des chansons de comédie musicale et des oeuvres plus classique comme un extrait de Pump and Circumstances d'Elgar… Le spectacle, très long, touche à sa fin avec l’avant-dernière pièce du programme. George Gershwin s’installe au piano, regarde le clarinettiste solo de l’orchestre. Un trille suivi de l’une des plus célèbres gammes de l’Histoire retentit pour la première fois dans une salle de concert…

Rhapsody in blue a été composée en seulement quelques semaines. Comme son nom l’indique, cette oeuvre évoque tout à la fois la liberté de ton et de forme des rhapsodies classiques d’un Franz Liszt ou d’un Brahms que les blue notes caractéristiques du jazz des années 20. Une époque surnommée l’Âge d’or du jazz où le ragtime et le blues sont très populaires. C’est aussi une période faste pour les compositeurs et les éditeurs de chansons et de comédies musicales de la Tin Pan Alley de New York. C’est là que Gershwin a commencé sa carrière, comme vendeur de partitions et pianiste, dix ans plus tôt.

Gershwin tient justement la partie de solo dans cette rhapsodie aux allures de concerto pour piano. A la manière d’un jazzman, George Gershwin n’a pas écrit ses solos, il improvise et oblige Paul Whiteman et l’orchestre à suivre scrupuleusement ses gestes, à guetter ses signes de tête afin de ne pas rater leurs entrées. Il serait dommage d’être à contretemps quand il faut évoquer les danses d'un club de jazz comme le Cotton Club, fondé en 1920.

L’harmonie, l’orchestration et surtout le rythme accidenté et syncopé sont les trois caractéristiques jazz de cette Rhapsody in blue. Comme un clin d’oeil, Gershwin joue même le thème d’une de ses chansons appelée à devenir un standard de jazz...