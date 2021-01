La Folia : plusieurs visages de la folie

La Folia est une danse qui a traversé les siècles, inspirant des variations à de nombreux musiciens à travers les siècles. Une danse caractérisée par un enchainement d'accords lancinants que l'on retrouve aussi dans Tangerine Dream et pourquoi pas, la chanson L'Oiseau et l'enfant de Marie Myriam.

Intérieur jour, caméra fixe. Une fenêtre éclaire dans une douce teinte grise un joueur de viole en habit rouge. Ça pourrait être un tableau de Vermeer. C’est une scène de cinéma. Celle de Tous les matins du monde d’Alain Corneau, un film qui a beaucoup popularisé Jordi Savall, la viole de gambe, la musique baroque et notamment cette musique… Les Folies d’Espagne. Un titre trompeur puisque cette musique serait apparue pour la première fois au Portugal à la fin du XVe siècle. Une mélodie anonyme, probablement d’origine populaire qui a traversé les pays et les siècles passant de cette version échevelée de Diego Ortiz au milieu du XVIe siècle...

à celle-ci que l’on retrouve dans la Sonate op.5 n°12 d’Arcangelo Corelli publiée en 1700 :

Une sonate dont se souvient Sergueï Rachmaninov avec ses Variations sur un thème de Corelli (1931).

1931 et aujourd’hui ? Le thème de la Follia que l’on retrouve chez Bach, Vivaldi, Marin Marais, Franz Liszt et bien d’autres est reconnaissable à ses accords qui se répètent et sur lesquels les musiciens composent des variations. Or, cette manière d’écrire des accords qui se répètent, c’est un geste musical central dans la pop. Un refrain ou un couplet d’une chanson est dans 99% des cas, une répétition d’accords immuables comme ceux de la Folia. Je me suis donc demandé si on ne pouvait trouver quelques grains de Folia en dehors du classique. Et là, bingo, je suis tombé sur cette musique planante de Tangerine Dream…

A la fin de leur titre Force Majeure, le groupe allemand Tangerine Dream cite un court extrait de la sonate la Folia de Corelli ! Mais, si l'on veut aller plus loin, on peut aussi entendre quelques similitudes entre la Follia d'Arcangelo Corelli et le couplet de l’Oiseau et l’enfant, la chanson de Marie Myriam, grande gagnante de l’Eurovision en 1977.

En fait, de Connie par Syd Matters ou Oops i did it again de Britney Spears, plusieurs chansons utilisent le même enchainement harmonique que celui de la Folia. D'ailleurs, si l'on s'amuse à superposer les débuts de la chanson de Marie Myriam et de la sonate de Corelli, on remarque que le phrasé, l'harmonie et la mélodie partagent des points communs. Petite proposition pour toutes les prétendantes et les prétendants à l’Eurovision : n'hésitez pas à reprendre des accords qui fonctionnent depuis des siècles.