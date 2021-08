Quelle fut la dernière œuvre jouée sur le Titanic ? (R)

Le 14 avril 1912 à 23h30, le Titanic heurtait un iceberg. Deux heures et demi plus tard, ce navire jugé insubmersible sombrait dans l’Atlantique. Certains témoins l’affirment, des musiciens ont joué ce soir-là et leur musique a sauvé des vies. Mais quel fut le dernier air entendu à bord du Titanic ?

Illustration du naufrage du Titanic par Willy Stoewer , © Bettmann/Getty