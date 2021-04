De Rameau à Discodeine : dansez maintenant !

Vous avez peut-être déjà employé ou entendu cette expression : « Une musique de boum-boum » manière de réduire certaines musiques populaires et notamment électroniques à leurs boucles rythmiques lancinantes qui donnent des envies de danser. Pourtant, ce geste musical est aussi dans le classique...

Vous êtes chez vous, ce vendredi soir. Pour vous détendre d’une semaine harassante et comme à votre habitude, vous branchez le concert du soir de France Musique. L’Orchestre Philharmonique de Radio France joue l’un des chefs d’oeuvres orchestraux de Rachmaninov, son Île des Morts inspirée d’un tableau d’Arnold Böcklin… Vous êtes embarqué ! Vous imaginez grâce aux balancements des cordes, le passeur Charon en train de mener les morts sur sa barque…

Puis venant du dehors, vous entendez une autre musique qui se superpose intempestivement au poème symphonique de Rachmaninov. Vous coupez votre radio et partez à la recherche de cette source sonore des plus dérangeantes !

Vous vous rendez-compte que cette musique provient de chez vos voisins ! Et c’est là que vous allez peut-être leur demander de cesser de faire du BOUM BOUM ! Par là, vous voudrez dire à vos chers voisins de baisser le volume sonore mais surtout vous aurez réduit la musique électronique qu’ils écoutent à l’un des paramètres les plus reconnaissables de cette musique à savoir cette boucle, ces pulsations régulières, ces notes répétées dans les graves qui donnent envie de danser… Un geste musical qui semble aux antipodes du classique, art de la rupture rythmique, du discours toujours changeant et diversifié… en apparence seulement car en rentrant chez-vous vous tombez sur ce passage des Cyclopes de Rameau…

Puis sur les Tambourins de Pancrace Royer, un contemporain de Rameau.

Et puis vous écoutez attentivement les contrebasses en pizzicati dans cette sérénade du méconnu Dag Wiren…

Et vous vous dites que oui, la musique classique propose aussi des pièces entières ou des passages avec une pulsation lourde et des notes répétées dans les graves comme la house de vos voisins. Alors vous branchez le Trio pour piano en mi bémol majeur de Schubert et vous vous dites que cette oeuvre a peut-être conquis un large public grâce à ses accords répétés comme une chanson imaginaire, à ses boums boums lents et universels…