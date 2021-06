France Musique lance un nouveau podcast intitulé Les Zinstrus ! Une histoire des instruments à destination des petits et des grands produite par Saskia de Ville. Cela a donné envie à Max Dozolme de nous parler d’un conte musical beaucoup plus ancien Piccolo, Saxo et Compagnie, musique d'André Popp.

C’est un thème musical qui risque de vous rappeler des souvenirs... Celui de Piccolo Saxo et Compagnie. Un conte musical culte d’André Popp et Jean Broussolle qui nous invite depuis le milieu des années 50 à découvrir les instruments de l’orchestre avec humour et poésie.

C’est ainsi que commence le disque Piccolo Saxo et Compagnie. Un conte musical sorti en 1956 et qui propose à la manière de Pierre et le Loup de Prokofiev ou du Young Person's Guide to the Orchestra de Britten de faire découvrir aux plus jeunes les instruments d’un orchestre à travers une jolie histoire. Pour ce faire, le compositeur Jean Broussolle a l’idée d’inventer tout un monde. Au royaume de la musique, les petits violons se rendent comptent qu’il partage le royaume avec d’autres instruments qui ne se connaissent pas. Petit à petit les violons rencontrent les bois, les cuivres, les percussions jusqu’à créer tout un orchestre symphonique qui vivra désormais… en harmonie !

Piccolo, Saxo et Compagnie a connu de nombreuses versions depuis 1956. Passeport pour Piccolo Saxo et Compagnie, Piccolo Saxo et le Cirque Jolibois, Piccolo Saxo et la Symphonie écologique... En 2006, Piccolo Saxo et Compagnie a même fait l’objet d’une adaptation cinématographique avec l’Orchestre Philharmonique de Radio France. Derrière toutes ces versions de Piccolo, on retrouve le même musicien, André Popp.

André Popp était compositeur et arrangeur de génériques de radio et de télévision, de musiques de films mais aussi de chansons pour Gréco, Zizi Jeanmaire, Brel. On lui doit L’amour est bleu par exemple, un tube de la library music qui a connu plus d’une centaine de reprises dans différentes langues.

André Popp était un compositeur extrêmement prolifique. Il disait avoir composé la musique originale de Piccolo Saxo et Compagnie en une quinzaine de jours seulement. Il s’agissait de l’oeuvre à laquelle il tenait le plus. Peut-être parce pour bon nombre d’entre-nous, ce conte musical fut une formidable porte d’entrée vers les sonorités fascinantes de l’orchestre symphonique.