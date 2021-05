Pet Sounds des Beach Boys : une symphonie pop

Aujourd’hui Max Dozolme nous parle de l’un des albums de pop les plus importants de l’Histoire. "Pet Sounds", un disque conçu par le leader de Beach Boys, Brian Wilson, où des instruments rares et de l'orchestre dialoguent avec un effectif pop et des sons du quotidien.

Les séances d’enregistrement ont commencé tôt ce 22 janvier 1966. Dans le très réputé studio Gold Star de Los Angeles, Brian Wilson se tient au milieu d’un étrange orchestre. A côté des guitares, basses et batterie de rigueur on trouve aussi des accordéons, un trombone, un cor d’harmonie, une mandoline, un clavecin, des timbales et un panel impressionnant de percussions. Aux musiciens, des vétérans de studio compagnons du producteur Phil Spector, de donner vie ensemble à cet ensemble hétéroclite, à cette symphonie pop nommée Pet Sounds.

L’originalité de Pet Sounds repose en partie sur cette association d’instruments choisie par Brian Wilson. Pour écrire « un nouveau genre de musique sentimentale sophistiquée », le leader des Beach Boys fait jouer ses chansons aux harmonies subtiles à des instruments étrangers à la pop traditionnelle. Ainsi l’introduction du titre God Only Knows fait-elle entendre deux accordéons, un clavecin, un cor d’harmonie, une clarinette et quelques flûtes.

Pet Sounds est inspiré des orchestrations de Burt Bacharach, des sonorités du producteur Phil Spector mais aussi de l’album Rubber Soul des Beatles. Un disque sorti en décembre 1965 où l’on peut entendre un sitar ou encore un harmonium mais aussi des arrangements de cordes signés George Martin, le producteur des Beatles. Un geste musical dont se souviendra Brian Wilson quelques mois plus tard…

Brian Wilson enregistre aussi des objets du quotidien comme des klaxons, des bouteilles de sodas ou encore les aboiements de son propre chien. Il fait également appel à des instruments très rares. Dans I Just Wasn’t Made for These Times on peut entendre des glissandi dans les aiguës entonnés par un Theremin, un instrument électronique inventé en 1920 qui se joue en agitant les mains dans les airs.

L’originalité du son de Pet Sounds a désarçonné les fans des Beach Boys à la sortie du disque en 1966 mais devient un incontournable pour tous les groupes de rock progressif à venir. C’est aussi en écoutant Pet Sounds que les Beatles vont concevoir leur concept album Sergent Pepper’s Lonely Heart Club Band. Une belle manière de boucler la boucle.