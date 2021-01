Mozart, Bran Flakes et les MST

Mozart étant avec Beethoven et Bach l’un des compositeurs classiques les plus populaires, les reprises de ses oeuvres sont légion… Parmi tous les arrangements et les oeuvres inspirés par le Viennois, découvrons l'une des plus étranges et inattendues métamorphoses de son requiem.

"Gonorrhea" de Bran Flakes, une reprise déroutante du Requiem de Mozart. , © GraphicaArtis/Getty Images