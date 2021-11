Apocalypse Now, Wagner et les hélicoptères

C'est une des scènes les plus marquantes du cinéma et elle fait la part belle à la musique symphonique. Aujourd'hui, Max Dozolme se penche sur l'utilisation de La Walkyrie de Wagner dans Apocalypse Now et s'intéresse aux références de cette scène.

Dans le ciel azur du Vietnam l’Orchestre Philharmonique de Vienne et Georg Solti sonne la charge d’une cavalerie mécanique. A bord d’un hélicoptère de combat, le lieutenant-colonel Kilgore diffuse sur des haut-parleurs un enregistrement de La Walkyrie afin de galvaniser les jeunes soldats américains qu’ils dirigent. Et ça marche ! Tandis qu’ils survolent une rivière en souriant et plaisantant, la musique qui les accompagnent annonce leur venue et suscite l’effroi d’un village vietnamien bientôt massacré.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies

Ouverture saisissante de l’acte III de l’opéra La Walkyrie, la Chevauchée est un choix particulièrement judicieux de la part de Francis Ford Coppola. Dans l’opéra de Wagner, les déesses Walkyrie emportent dans le ciel les âmes des guerriers valeureux tombés au combat. Cette musique évoquait donc, dès son origine, une scène aérienne et guerrière. Comme dans le film de Coppola, à ceci près que dans Apocalypse Now, on ne détecte aucun comportement héroïque. Mais surtout, le déchainement de l’orchestre est à la mesure de la violence des images et répond à la puissance sonore des pales des hélicoptères, des explosions et du mitraillage à volonté.

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

en savoir plus AUDIO 3 min émission MAXXI Classique La musique adoucit les meurtres

Francis Ford Coppola n’est pas le premier réalisateur à avoir eu l’idée d’associer cette musique à une scène de guerre. La Chevauchée de la Walkyrie accompagnait en 1915 une chevauchée du Ku Kux Klan qui a marqué le public du pionnier et néanmoins raciste Naissance d’une nation de David Wark Griffith. Une scène tristement annonciatrice de nombreux films de guerre nazis durant la seconde guerre mondiale où des extraits de la Walkyrie étaient utilisés pour impressionner les spectateurs.

en savoir plus AUDIO 3 min émission MAXXI Classique Squid Game : Musique classique et jeux de massacre

Toutefois, la scène d’Apocalypse Now est tellement marquante qu’il est maintenant difficile d’écouter la partition de Wagner sans penser à ce film qui a éclipsé les malheureux exemples précédents. D’ailleurs on ne compte plus aujourd’hui les films qui font un clin d’œil direct à la scène de Coppola. De Ponyo sur la Falaise de Myazaki à Watchmen, Tango, Rango, Les Blues Brothers en passant par les Tuche d’Olivier Baroux. On a parfois l’impression qu’il est devenu difficile de filmer une scène aérienne ou une course poursuite sans avoir les Walkyrie dans les oreilles !

Apocalypse Now (Final Cut) à voir ce dimanche, 20h55 sur Arte.