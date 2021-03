Pierrejean Gaucher : la fusion jazz de Zappa et Satie

A la découverte du nouvel album du guitariste et compositeur Pierrejean Gaucher. Zappe Satie, une suite de dix-huit titres où se mélangent les oeuvres et les esthétiques d'Erik Satie et de Frank Zappa.

Des titres parfois absurdes. Un certain sens de l’humour, un langage musical en forme de patchwork, iconoclaste et singulier. De nombreux points communs unissent les personnalités et la musique de Frank Zappa et d’Erik Satie. Bien que Zappa n’ait jamais cité Erik Satie parmi les compositeurs qui l’ont influencé, Pierrejean Gaucher est catégorique : «Satie est précurseur des musiques du 20e siècle et d’une certaine façon le grand-père spirituel du génial moustachu»

Pierrejean Gaucher a incorporé, au sens propre du terme, la musique de Zappa comme en témoigne ses deux albums Zappe Zappa sortis en 1998 et en 2002. Aujourd’hui, avec Zappe Satie, un nouveau personnage fait son apparition, le mauvais élève du classique : Erik Satie. A travers les dix-huit titres de Zappe Satie, Pierrejean Gaucher imagine comment Zappa aurait pu jouer Satie. Cela nous donne, par exemple, une Gymnopédie n°8.

Pour écrire cette gymnopédie inédite PierreJean Gaucher fait dans le pastiche. Il utilise la même recette que Satie : un phrase paisible en notes conjointes, un accompagnement basse accord et une harmonie proche du jazz. Le reste est invention. Mais Pierrejean Gaucher n’utilise pas que des tubes comme point de départ à la création, loin de là. Son disque s’ouvre avec un blues reprenant la plus intimiste Première pensée Rose-Croix de Satie.

Grand amateur de musique classique, PierreJean Gaucher fait même un lien entre cette phrase musicale et un thème de Maurice Ravel que l’on trouve dans le Tombeau de Couperin.

Avec ces sonorités électriques de jazz progressif on est en droit de se demander si Satie n’a pas composé le premier blues de l’histoire ! Retrospectivement, on se dit que sa musique a la force et la concision de certaines musiques d’aujourd’hui. Prenez cette petite pièce Yachting extraite des Sports et Divertissements composés en 1914. Pierrejean reprend en boucle l’accompagnement main gauche du piano et en fait la colonne vertébrale d’une oeuvre de plusieurs minutes, en deux parties. Zappe Satie concrétise une intuition : Erik Satie est plus proche des musiques d’aujourd’hui que de celles écrites à son époque.

Zappe Satie

Sortie le 5 mars 2021 chez Musiclip.

Pierrejean Gaucher, Thibault Gomez (clavier), Alexandre Perrot (contrebasse), Ariel Tessier (batterie), Quentin Ghomari (trompette), Robinson Khoury (trombone), Julien Soro (saxophone, clarinette), Paul Vergier (saxophone).