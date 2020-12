Wagner a-t-il inspiré la musique du Seigneur des Anneaux ?

On dit souvent que l’univers mythologique des opéras de Wagner a beaucoup de points communs avec celui de la trilogie du Seigneur des Anneaux de Tolkien ! Mais qu’en est-il de la musique des films ? Est-ce que Howard Shore s'est vraiment inspiré de la tétralogie de Wagner ?

Un anneau magique, symbole de pouvoir et convoité par plusieurs personnages, des nains, des dragons... Les similitudes entre Le Seigneur des anneaux et le Ring de Wagner sont nombreuses car les deux oeuvres sont inspirées de mythes nordiques. Mais qu’en est-il de la musique ?

L’orchestre symphonique utilisé par Howard Shore est assez proche de celui de Wagner, il s’agit d’un orchestre de la fin du XIXe siècle utilisé par Wagner, Mahler ou Richard Strauss. Mais cela n’est pas si original, c’est même une constante à Hollywood et surtout en ce qui concerne les films épiques ! En revanche, le compositeur canadien utilise la voix lyrique de Renée Fleming qui peut évoquer la vocalité d’un Wagner et surtout, il cite le prélude de l'Or du Rhin, premier volet de la Tétralogie.

Thème à 9'52.

Au-delà du clin d’oeil, on peut entendre une vraie correspondance musicale entre Wagner et Shore, un élément en commun assumé par Howard Shore : l’écriture en leitmotiv. Un leitmotiv c’est un court thème musical qui représente un personnage, un sentiment ou encore un objet ! Dans la tétralogie du Ring, Wagner superpose fait se succéder et modifie à l’envie plus de 250 leitmotivs différents. Pour la trilogie du Seigneur des Anneaux, Howard Shore a écrit une centaine de leitmotiv. Prenez le plus important de tous, le leitmotiv de l’anneau présenté dans sa forme initiale :

Leitmotiv à partir de 0'40.

Et voici ce même thème leitmotiv, un peu plus loin dans le premier film de Peter Jackson. Il est modifié, présenté par bribes, raccourci, plus dissonant... Une manière de montrer sa dangerosité et la possibilité de la fin du monde.

Leitmotiv à partir de 5'49.

Les leitmotivs sont vivants, il suffit que l’anneau apparaisse à l’écran ou qu’il soit mentionné pour que ces quelques notes soient entendues. Comme Wagner, Howard Shore se sert de son réservoir de leitmotiv pour composer la musique d’un monde complexe fait de nombreux peuples, lieux et personnages différents. Howard Shore n'est pas le seul à composer autant de leitmotiv pour une oeuvre cinématographique. John Williams utilise ce même procédé pour illustrer l'univers de Star Wars. Mais ce sera l'occasion d'un prochain MAXXI Classique !