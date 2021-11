Hommage à Margo Guryan

Un hommage à une chanteuse, pianiste et compositrice américaine qui nous a quittés le 8 novembre dernier. Elle s’appelait Margo Guryan, fut une figure discrète de la pop baroque des années 60 grâce à Take a Picture, son unique disque où plane l'ombre de Jean-Sébastien Bach.

Avril 1968, le groupe Spanky and Our Gang chante la douceur d’un dimanche matin. Sunday Mornin', un titre qui se hisse immédiatement aux sommets des ventes. Derrière cette chanson qui sera popularisée en France par la chanteuse Marie Laforêt se cache une artiste encore inconnue à l’époque. Elle se nomme Margo Guryan, elle est compositrice et parolière et pour la première fois de sa vie, elle ose affronter les critiques en sortant, quelques mois après l'enregistrement de Spanky and our Gang, sa propre version de Sunday Mornin', titre inaugural de l’album Take a Picture.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies

Le magazine Billboard, une référence aux Etats-Unis annonce que cet album sera un succès ! Il souligne la qualité des arrangements et l’originalité des compositions de Margo Guryan. Malheureusement tout ne va pas se passer comme prévu. Celle qui a toujours préféré écrire pour les autres refuse de faire la promotion de son disque et de jouer ses chansons en concert. Son label abandonne donc la promotion du disque et Take a Picture tombe dans l’oubli avant de devenir, au fil des années, une référence de la pop baroque des années 60.

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

en savoir plus AUDIO 3 min émission MAXXI Classique Marie Laforêt : de Maria Callas à Mendelssohn

Pourquoi un tel sabordage ? Margo Guryan avait un jour expliqué qu’elle n’était pas satisfaite de la qualité d’enregistrement de son album et surtout qu’elle refusait d’être dirigée par des managers, attachés de presses, programmateurs et avocats qui lui auraient dit où aller, quoi dire et comment s’habiller. Margo Guryan qui a écrit des chansons pour Anita O'Day, Julie London ou encore Chris Connor s’est en fait toujours plus considérée comme autrice et compositrice plutôt qu’interprète .C’est d’ailleurs elle qui a composé l’intégralité des chansons de l’album Take a Picture, un disque inspiré par Pet Sounds des Beach Boys, où se mélangent flûtes, hautbois, cordes et trompettes et dont certains titres rappellent des enchainements d’accords dignes de Jean-Sébastien Bach.

en savoir plus AUDIO 4 min émission MAXXI Classique Pet Sounds des Beach Boys : une symphonie pop

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies

La chanson Think of Rain rappelle que Margo Guryan avait enseigné le piano classique et jazz et qu’elle était une fine connaisseuse de la musique baroque. Si l’Air sur la corde de sol de Bach apparait discrètement dans Think of Rain, un autre thème célèbre du compositeur apparait en revanche clairement au milieu des breaks de batterie de Someone I Know…

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies

Margo Guryan était donc cette artiste capable d’écrire des Variations pour pianos comme le prouvent ses Variations Chopsticks mais aussi de composer un contrepoint vocal à l’air Que ma joie demeure de Jean-Sébastien Bach. Pour moi, la plus belle reprise pop de ce choral.