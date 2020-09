La Question sans réponse dans Valley of Love de Guillaume Nicloux

Ce matin, Max Dozolme nous parle d’expérience paranormale, que l'on retrouve dans un film où il est question d’un deuil, de deux monstres sacrés du cinéma français et la vallée de la mort. Dans ce film Valley of love, on retrouve la musique symbolique Question sans réponse de Charles Ives.

Valley of Love de Guillaume Nicloux est un road movie qui réunit Isabelle Huppert et Gérard Depardieu.

Les deux acteurs jouent un couple séparé depuis longtemps qui se retrouvent pour une semaine sous la chaleur étouffante de la vallée de la mort en Californie. Ils ne sont pas là pour faire du tourisme mais parce que leur fils les a conviés.

Dans une dernière lettre avant son suicide, leur fils Michael les a suppliés de le rejoindre dans la vallée de la mort où malgré sa mort, il leur fera un signe…

Si Max Dozolme nous parle de ce film c’est parce qu’il utilise une musique comme un leitmotiv wagnérien, une oeuvre orchestrale qui ouvre et ferme le film et que l’on retrouve dans tous les plans où le fantastique intervient.

Pour Valley of Love, Guillaume Nicloux a choisi d’utiliser la Question sans réponse de Charles Ives. Une pièce que le compositeur américain compose en 1908 et qui repose, comme le film de Guillaume Nicloux, sur trois personnages.

Premier personnage : les cordes qui jouent une mélodie d’accord qui semble s’étirer pour l’éternité. Second personnage : Une trompette soliste qui joue invariablement le même thème interrogatif sept fois ! Puis ce sont des épisodes tempétueux et dissonants joués par quatre flûtes qui semblent chercher à répondre en vain à la question posée par la trompette.

La septième fois que la trompette pose sa question, ce n’est que le silence qui lui répond et les cordes, qui continuent leur chemin.

La trinité, les Etats-Unis, le silence de la vallée de la mort, les multiples questions de ce couple après la mort de leur fils, autant de thèmes abordés par Guillaume Nicloux dans Valley of Love et qui résonne admirablement avec la Question sans réponse de Charles Ives.

A tel point que la Question sans réponse aurait même pu être le titre du film de Guillaume Nicloux.

Quand une musique colle aussi bien à l’image, on dit bravo !