Amis de la coupe au bol, des collants et des décors en carton-pâte en garde ! Aujourd’hui on souhaite un joyeux anniversaire à Thierry La Fronde et sa musique mythique. Il y a 58 ans jour pour jour, le 3 novembre 1963 était diffusé le tout premier épisode de cette série française totalement culte.

Royaume de France, 1360 après Jésus-Christ. La Guerre de cent ans est plutôt mal embarquée pour les Français. Depuis sa cuisante défaite à la bataille de Poitiers, le roi Jean II le Bon est prisonnier par les perfides Anglais. En France c’est le chaos, Etienne Marcel et Robert Le Coq ont pris le pouvoir à Paris, des révoltes éclatent un peu partout dans le royaume et du haut de ses 18 ans, le régent Charles V essaye, tant bien que mal, de gérer la situation. Heureusement, il peut compter sur un allié de taille, l’intrépide Thierry de Janville alias Thierry La Fronde qui s’est juré de délivrer le roi Jean II de la perfide Albion et le ramener le bon roi sur le trône.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies

Voici le résumé du premier épisode Thierry La Fronde. Une série française pionnière créée par Jean-Claude Deret. Après avoir créé le feuilleton à succès Le Temps des Copains et travaillé pendant quelques années à Montréal, Deret avait voulu inventer une sorte d’Ivanhoé ou de Guillaume Tell à la française. Inspiré par Jeanne d’Arc, il invente le personnage de Thierry la Fronde incarné à l’écran par Jean-Claude Drouot et musicalement par le pianiste et compositeur Jacques Loussier

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

en savoir plus AUDIO 3 min émission MAXXI Classique Jacques Loussier : entre deux rives

Au début des années soixante, Jacques Loussier jouit d’une immense popularité grâce à son Trio Play Bach qui est acclamé pour ses reprises dans un style jazz d’œuvres de Jean-Sébastien Bach. Jacques Loussier sait jouer avec les époques s et les styles et c’est donc avec une grande facilité qu’il compose le thème de Thierry La Fronde. Quelques notes d’abord improvisées puis harmonisées et finalement orchestrées façon peplum anachronique ou western spaghetti. Le galop joué par les percussions, les riffs de flûtes traversières et de guitare électrique ou encore le saxophone baryton dans le grave n’ont en effet que peu à voir avec le plain-chant médiéval !

D’abord purement instrumentale, la partition de Jacques Loussier est rapidement adaptée en chanson afin de profiter de l’engouement général autour de la série. La marche des compagnons de John William sort dès 1963 et passe à la radio tandis que dans les écoles les enfants détournent les paroles : « Je m’appelle Thierry de Janville, je suis un imbécile » ou encore « Je m’appelle Thierry de Janville, J’ai une fronde en matière plastique, Je l’ai achetée au Prisunic ! » La parodie, c’est peut-être à cela que l’on reconnait un thème culte.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies