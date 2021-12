Moog rock : Le classique planant de Les Baxter

Une introduction à Moog Rock, un album peu connu et au concept plutôt original. En 1969, un an après la sortie du disque Switched on Bach de Wendy Carlos, Les Baxter métamorphosait lui aussi des œuvres baroques, classiques et romantiques grâce aux sonorités nouvelles du synthétiseur Moog.

Le clair de lune ne nous avait jamais semblé aussi familier qu'en ce jour du 21 juillet 1969, celui où les astronautes Buzz Aldrin et Neil Armstrong ont fait une promenade sur la lune. Clin d'oeil de l'histoire, c'est cette même année 1969 que sortait cet arrangement lunaire du Clair de Lune de Debussy.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies

Si vous cherchez un slow original pour le réveillon du nouvel an, essayez donc cette reprise planante du Clair de Lune de Debussy. Un arrangement qui vient tout droit de l'album Moog Rock et de l'imaginaire du producteur et arrangeur américain Les Baxter. L'un des maîtres du easy listening, de la library music et de l'exotica, des musiques instrumentales, légères, d'ambiance qui nous invitent à voyager dans des univers exotiques imaginaires.

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

en savoir plus AUDIO 3 min émission MAXXI Classique Yma Sumac : la diva aux quatre octaves

Avec Moog Rock, Les Baxter nous fait aussi voyager dans le temps et joue avec notre perception. Car derrière ce rythme latino et ces percussions de guiro, il ne s'agit pas d'une mélodie traditionnelle d'Amérique du Sud mais d'un air de Rachmaninov. Un thème extrait de son Second Concerto pour piano métamorphosé grâce à la sonorité électronique du synthétiseur Moog. Un an après le disque Switched on Bach de Wendy Carlos quelques années avant les projets du japonais Isao Tomita, Les Baxter prouvait lui aussi que le synthétiseur Moog était tout à fait capable de revisiter des oeuvres Bach, Grieg, Rachmaninov, Borodine ou Chopin grâce à son jeu de sonorités diversifiées.

Ce qui distingue toutefois l'album Moog Rock des projets voisins de Wendy Carlos ou d'Isao Tomita c'est l'utilisation d'autres instruments autour du synthétiseur Moog. Un mariage de sonorités acoustiques et électroniques parfois pour le pire avec cette reprise quelque peu bancale de de la Fantaisie Impromptue de Chopin.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies

en savoir plus AUDIO 3 min émission MAXXI Classique Debussy au synthétiseur : « Snowflakes are dancing » d’Isao Tomita

Mais un mélange qui peut aussi donner le meilleur avec ce célèbre Prélude en do dièse mineur de Rachmaninov qui n'a pas pris une ride et qui pourrait aussi faire un super générique de Maxxi Classique !