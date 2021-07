Pet Sounds des Beach Boys : une symphonie pop (R)

Aujourd’hui Max Dozolme nous parle de l’un des albums de pop les plus importants de l’Histoire. "Pet Sounds", un disque conçu par le leader de Beach Boys, Brian Wilson, où des instruments rares et de l'orchestre dialoguent avec un effectif pop et des sons du quotidien.

Pochette de l'album Pet Sounds des Beach Boys sorti en 1966, © Capitale Records