Du classique au jazz : l’étrange gamme octotonique

Partons à la découverte d'une gamme qui évoque des mondes pleins de mystère, un ciel brouillé chez Debussy, un monde de science-fiction avec Alan Silvestri... la très jazzy gamme octotonique !

Dans la plupart des musiques que l’on écoute tous les jours, on a l’habitude d’entendre des gammes mineures ou des gammes majeures . Mais il arrive parfois que les compositeurs utilisent d’autres gammes un peu plus exotiques comme celle qui nous intéresse plus particulièrement ce matin, à savoir la gamme octotonique ! Une gamme qui repose sur une alternance stricte de petits intervalles, les demi-tons et des plus grands intervalles : les tons. Quand on alterne les tons et les demi-tons on obtient donc une gamme octotonique. Une gamme qui épice les partitions et leur apporte beaucoup de mystère. Par exemple chez Debussy, elle symbolise un ciel mouillé dans le Nocturne intitulé « Nuages »…

Certains musicologues ont trouvé des exemples de gamme octotonique chez Beethoven ou Scarlatti, chez Bach aussi mais c’est surtout au 19e siècle que les compositeurs comme Liszt, Debussy ont commencé à l’employer. Les Russes et notamment Rimski-Korsakov, Scriabine et Stravinsky étaient les grands spécialistes de la gamme octotonique. On en trouve un exemple saisissant dans la scène du couronomment de Boris Godounov, le chef-d’oeuvre de Modeste Moussorgski. Ici, la gamme octotonique nous plonge dans une ambiance inquiétante comme pour nous dire que Boris Godounov, celui qui s’auto-proclame Tsar est aussi un dangereux régicide !

Parce qu’elle provoque chez nous une impression de flottement, d’étrangeté, de nombreux compositeurs de musiques de film ont aussi recours à la gamme octotonique. C’est un peu un cliché des films d’action ou futuristes et même la signature harmonique d’Alan Silvestri qui l’utilise à foison dans les bandes originales des films Predator, Retour vers le Futur ou Fandango !

Mais la gamme par ton n’est pas forcément synonyme de ciel gris, de drame ou d’ambiance de science-fiction, c’est aussi un ingrédient très utilisé dans le jazz. Alan Silvestri a lui-même beaucoup étudié les solos de Coltrane, certains plans de Herbie Hancock ou encore de Django Reinhardt qui font entendre des gammes octotonique. Voici justement pour finir un exemple parmi une multitude : cette plongée grâce aux clarinette dans un monde aquatique avec la pièce Nymphéas de Django Reinhardt, la gamme octotonique, un trait-d’union entre le swing et la musique impressionniste de Debussy !

