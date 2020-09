Plusieurs versions du Vol du Bourdon de Rimsky-Korsakov pour ne pas céder à la panique des insectes !

Entre la Covid 19 et la canicule, cet été était très compliqué à gérer. Et il a fallu faire avec une autre difficulté... A savoir la nuée de guêpes qui s’est invité dans nos verres et nos assiettes pendant tout l’été. Finalement, le tube classique de l’été 2020 c’était peut-être ça : Le vol du bourdonde Rimski Korsakov !

Un court intermède orchestral composé en 1900 pour l’opéra Le Conte du Tsar Saltan qui évoque la transformation d’un prince en bourdon. Ce thème extrêmement court mais cultissime a fait l’objet de très nombreuses reprises qui ont contribué à sa popularité. On le retrouve dans un solo de jazz des Dukes of Dixieland ou encore avec Bobby Mac Ferrin et Yo Yo MA qui se collent à ce morceau de bravoure.

Dans le registre de la virtuosité, on peut trouver encore mieux que Yvette Horner à l'accordéon. Dans cette chronique, les jeux vidéos sont mis à l'honneur, et cela tombe bien car on retrouve également Le vol du bourdon dans Sonic ou encore Crash TwinSanity avec une version à la lisère du rock, du rap et des Swingle Singers.

Ces versions arrangées étaient en d'autre sorte une bonne manière de ne pas paniquer dès qu’une guêpe venait nous tourner autour cet été ! Penser à la version surf rock des Ventures aidait plus particulièrement à ne pas céder à la panique.

Les cordes chromatiques du vol du bourdon dans ce morceau de 1978 n'ont pas pris une ride. Lady Bug ou l’histoire d’amour de deux coccinelles qui se rencontrent autour d’un nectar avec du gin tonic en boîte de nuit. Lady Bug, le tube du groupe de disco-funk new yorkais Bumblebee Unlimited qui se prenait vraiment pour des insectes, allaient usqu’à modifier leur voix pour donner l’impression qu’ils avaient des corps minuscules. Lady Bug est visiblement le meilleur remède contre la phobie des insectes.