Eric Carmen plagie Rachmaninov

Une oeuvre entre légalement dans le domaine public soixante-dix ans après la mort d'un compositeur. Parfois, mieux vaut faire preuve de patience avant de s'emparer d'un thème musical. Eric Carmen et son titre "All by myself" n'ont pas su attendre et font preuve ici de plagiat.

Eric Carmen a 26 ans en 1975, l’année où il sort l’un de ses titres les plus célèbres All By Myself, signifiant littéralement : Tout seul.Disque d’or, single vendu à 500 000 exemplaires, numéro deux au Billboard,All by myself est un carton! La chanson phare du chanteur devient un tube bien avant qu’elle soit utilisé dans la série Friends, dans le générique duJournal de Bridget Jones ou reprise dans les années 90 par Céline Dionavec un Fa4 impressionnant.

Une magnifique histoire preuve de l’inspiration originale des compositeurs de musique pop. Le seul problème est que Eric Carmen n’a pas été inspiré tout seul pour composer All By Myself puisque le couplet de cette chanson est quasiment un "copié collé" du deuxième concerto pour piano de Rachmaninov, en voici la preuve :

Inspiration musicale ou plagiat ?

Il est ici question de plagiat, c’est bien comme cela que la chanson d’Eric Carmen a été entendue. Le chanteur américain a été obligé de mentionner Rachmaninov parmi les auteurs de la musique et a partagé les royalties de la chanson avec les ayants droits du compositeur. Rachmaninov étant mort en 1943, sa musique n’était pas encore tombée dans le domaine public. All By Myself n’est d’ailleurs pas la seule chanson d’Eric Carmen largement inspiré d’une musique de Rachmaninov. C’est aussi le cas de Never Gonna Fall In Love Again sorti en 1976 et dont le refrain n'est qu'autre que l’Adagiode la seconde symphonie de Rachmaninov.

