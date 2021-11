Les inventions musicales de Sappho

Elle serait née sur la petite île grecque de Lesbos entre 630 et 612 avant notre ère. Elle se nomme Sappho. Elle était poète et musicienne et on lui doit plusieurs inventions musicales toujours utilisées de nos jours.

Elle serait née sur la petite île grecque de Lesbos entre 630 et 612 avant notre ère. Elle se nomme Sappho ou peut-être Sapepho ou encore Sapepha et elle a donné son nom au saphisme, une autre appellation du lesbianisme. Elle écrivait des poèmes, jouait de la musique. Mais quelle musique ? Quels poèmes ? Il ne nous reste que des fragments d’une oeuvre où l’on décèle un rythme unique, la strophe sapphique, hommage là encore. De sa vie aussi nous ne connaissons que des bribes, des témoignages contradictoires qui font même dire à certains que Sappho, comme Homère, est peut-être une pure création de l’Antiquité grecque. De la femme nous ne savons rien, de sa mort non plus. Alors que dire ? Qu’écrire ?

Quelques mots seulement. Réunis dans un petit livre poétique écrit par Stéphane Bouquet et illustré par Rosaire Appel. Des fragments de vie, de témoignages, à l’image de quelques bouts de papyrus, seuls vestiges de l’oeuvre littéraire de Sappho. Des textes qui ressemblent à des haikus comme celui-ci : "Robe de crocus, robe de pourpres, manteaux persans couronnes de Phrygie pourpre…" ou encore celui-là qui explique pourquoi Sappho est devenue avec le temps une figure du féminisme et du lesbianisme : "Mica, je ne te permettrai pas, tu as choisi l’amour des Penthélides, traîtresse, un chant doux, voix de miel. »

On dit aussi que Sappho aurait inventé le plectre, ce petit bout de bois ou d’os qui permet de pincer les cordes. Elle chantait ses poèmes en s’accompagnant d’une lyre ou d’un pectis, une harpe plus petite qu’elle tenait à la main. Elle était surtout très souvent entourée d’un choeur de jeunes femmes qui chantait avec elle des odes. Des poèmes qui étaient peut-être chantés sur une gamme singulière. Une échelle de notes qui aurait été inventée par Sappho selon le philosophe grec Aristoxène. Une échelle de notes connue aujourd'hui sous le nom de gamme mixolydienne…

Pour Platon, cette gamme inventée par Sappho était considérée comme l’une des plus tristes qui puisse exister. Selon le philosophe grec, elle était aussi celle qui convenait le mieux aux femmes parce que celle de l’émotion, de la plainte et du chagrin. Aujourd’hui le mode mixolydien, même s’il diffère de celui qui était utilisée par Sappho, se retrouve dans une foule de tubes : Sweet Home Alabama, Sweet Child O mine, You Really Got Me, ou encore le chœur final d’Hey Jude. Un air mixolydien pourtant joyeux et chanté par des Hommes, n’en déplaise à Platon !