Jeux vidéos de rythme et musique classique

Popularisé dans les années 90 avec les bornes d'arcade, les jeux de rythme sont une famille à part. Le concept de ces jeux est d’appuyer au bon moment sur les bonnes touches qui apparaissent à l’écran ou sur les tapis. Certains jeux font la part belle à la musique classique.

Le jeu de rythme musicaux sont un genre à part entière qui a été popularisé par les bornes d'arcades à partir des années 90 avec des jeux tels que Dance Dance Revolution (1998) ou DrumMania (1999).

Le concept est que pour certains jeux électronique pour enfants : il faut appuyer sur des touches ou des zones de tapis qui clignotent au rythme d'une musique.

Où est le classique ?

Dans le monde vidéoludique, il y a trois géants qui se partagent la part du gâteau des jeux de rythmes ! Il s’agit de Just Dance où il faut danser sur un tapis de danse électronique, Guitar Hero et son concurrent Rock Band, deux jeux qui vous invitent à jouer d’une fausse guitare ou d’autres instruments en plastique sur le rythme de musique connus. Mais aucun de ces trois titres ne proposent de jouer de la musique classique.

Mad Maestro - Playstation 2

Dans Mad Maestro par exemple, un jeu sorti en 2002 sur la console de salon playstation 2 vous incarnez non pas un guitariste de rock mais un jeune chef d’orchestre !

Avec votre manette, vous êtes face à un orchestre et il faut appuyer au bon endroit au bon moment suivant les touches qui apparaissent à l’écran, gérer avec le pouce le rythme de votre formation, avec votre pouce gauche l’intensité sonore c’est très technique. La musique que vous dirigez est exclusivement classique ! Vous pouvez par exemple jouer une danse slave de Dvorak transcrite pour musique électronique !

Epic Orchestra - IOS

Après la PS2 qui est une vieille console maintenant, une console classique justement et ce Mad Maestro qui est très difficile, place à un jeu plus récent et un plus minimaliste avec le jeu Epic Orchestra ! Un jeu développé pour les smartphone à la pomme !

Dans Epic Orchestra là aussi vous interprétez un jeune chef d’orchestre et vous devez simplement avec votre doigt aller dans le sens des flèches qui apparaissent à chaque note de la mélodie.

Lost in Harmony

Après cette danse des pouces et Epic Orchestra on termine avec mon jeu préféré : Lost in Harmony, un autre jeu pour smartphone. Un jeu français développé par Digixart Entertainment. Dans ce jeu qui vous plonge dans une histoire mélancolique et assez poignante, vous retrouvez les élément des jeux rythmiques précédents, toucher des éléments qui apparaissent à l’écran et échapper à d’autres qui apparaissent aussi selon le rythme de musiques classique arrangées en version électronique.