Les correspondances entre jazz et classique de Christophe Panzani

Dans son album "Les Correspondances" (Outnote) qui sort ce vendredi, le saxophoniste français Christophe Panzani arrange des pages peu connues de Darius Milhaud, Erik Satie et Olivier Messiaen. Des reprises et des improvisations originales...

On pourrait imaginer que ces harmonies modales et que cette mélodie jouée par un saxophone doublé par une guitare est un standard de jazz ! Et pourtant il n’en n’est rien et c’est la grande réussite du dernier disque « Les Correspondances » du saxophoniste Christophe Panzani. Un disque dans lequel on retrouve le Panzani Quintet avec Vincent Peirani, les classiques du quatuor Voce et Arte Combo. Le titre du disque « Les Correspondances » et cette réunion de musiciens aux horizons divers sont des indices quant au propos de cet album ! Christophe Panzani mélange ses compositions originales à des réarrangements d’oeuvres de musiques dites "savantes" du 20e siècle telles que La muse ménagère de Darius Milhaud, les Danses de travers d'Erik Satie ou encore Le regard du père d'Olivier Messiaen

Ce disque « Les Correspondances » enregistré en live à l’Arsenal de Metz, peut aussi s’entendre comme un souvenir des premières leçons de saxophone classique de Christophe Panzani. Le saxophoniste explique en effet que si ses oreilles se sont passionnées pour Ravel, Debussy, Milhaud... C’est pour une raison toute simple : ce sont les rares compositeurs classiques à avoir écrit pour le saxophone. Et depuis lors ils n’ont cessé de nourrir son imaginaire sonore !