Les Visiteurs : de Mendelssohn au chants néo-grégoriens d'Era

Joyeux anniversaire aux Visiteurs, 29 ans aujourd'hui ! L'occasion d'écouter sa bande originale composée par Eric Lévi où des chants néo-grégoriens à l'origine du projet Era se mêlent à des musiques de péplum ainsi qu'une symphonie et un concerto de Félix Mendelssohn.

En 1993, deux ans après la sortie de l’Opération Corned Beef, Jean-Marie Poiré retrouve un duo gagnant, Jean Reno, Valérie Lemercier et Christian Clavier, acteur, mais aussi coscénariste du film Les Visiteurs. Cette comédie qui réunit quelques 14 millions de spectateurs est aussi l’occasion pour Poiré de faire à nouveau appel à Eric Lévi. Un musicien issu du rock qui signe la bande originale nominée aux Césars et dont l’album se vendra à des millions d’exemplaires.

La musique des Visiteurs est à l’image du film. C’est à dire un patchwork de styles et d’époques différentes où se croisent de fausses danses du Moyen-âge, des élégies néoclassiques façon Adagio de Samuel Barber ou encore ce thème épique qui accompagne le générique d'ouverture. Une musique de péplum qui ressemble à s’y méprendre à la bande originale que Michael Kamen a composée pour le film Robin des Bois Prince des voleurs, sorti deux ans avant Les Visiteurs !

On est à deux doigts du plagiat. Mais là où Eric Lévi se distingue c’est lorsqu’il associe des éléments issus du rock et des ingrédients qui évoquent l’idée que l’on peut se faire d’une musique du 12e siècle. Démonstration avec le titre Enae Volare : des cymbales de batterie. Un instrument à cordes frappées rappelant le tympanon médiéval. Des timbales et des cordes jouées par un synthétiseur. Rajoutez une psalmodie chantée dans un latin de cuisine aux allures de prière grégorienne… Combinez tous ces éléments et vous obtenez un résumé sans paroles de l’intrigue des Visiteurs.

Le succès des Visiteurs a poussé Eric Lévi a poursuivre cette exploration de l’univers néo-grégorien en fondant quelques années, après la sortie du film, un projet intitulé "Éra". Une sorte de musique New Age où des synthétiseurs et des solos de guitare façon Peter Gabriel se mêle à des incantations païennes rappelant les Carmina Burana de Carl Orff.

Mais Les Visiteurs ne font pas seulement entendre de fausses musiques anciennes. La toute dernière partie du film est rythmée par un bout de la Troisième Symphonie dite Ecossaise et surtout par le Deuxième Concerto pour violon de Felix Mendelssohn. Une musique composée au milieu du 19e siècle ,catapultée dans une époque qui n’est pas la sienne, comme nos chers Visiteurs.

