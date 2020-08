L’usage (génial) du Requiem de Fauré dans la série Fargo

Intéressons-nous ce matin à la vie de Stavros Milos, personnage de la série Netflix Fargo, orthodoxe pratiquant et accompagné tout au long des épisodes par le Requiem de Fauré !

Bienvenue à Bemidji, une petite ville du Minnesota qui a inspiré aux Frères Cohen le film Fargo et une série du même nom, réalisée en 2014 par Noah Hawley.

Si Max Dozolme vous parle de cette série ce matin, c’est pour l’usage qui est fait du requiem de Fauré dans la première saison.

In Paradisum

Dans cette première saison, nous suivons les malheurs d’un certain Stavros Milos, un chef d’entreprise de Fargo qui est soumis à un chantage. Celui-ci est persuadé que la personne qui veut le faire chanter n’est personne d’autre que Dieu et est persuadé que Dieu déversera les dix plaies d’Egypte sur sa famille et son entreprise, s’il ne donne pas la somme requise. Dès le début de la série, on comprend que Stavros Milos est un orthodoxe très pratiquant, qui a même fait installer dans son bureau un vitrail représentant Saint Laurent brûlé par les romains, et ne se séparant jamais de la croix orthodoxe qu’il porte autour du cou.

Libera me

Cependant, la foi de Stavros Milos n’est pas représentée qu’à l’image. Pratiquement à chaque fois que notre protagoniste intervient à l’écran, il est accompagné d’une musique religieuse et notamment du Requiem de Fauré !

Parmi les séquences du Requiem qui accompagnent Stavros Milos, on entend le Libera me. Cet air signifie trois choses du personnage : que c'est quelqu'un de très croyant, que son destin sera probablement funeste puisque le Requiem est une messe des morts et enfin, qu’il aspire à se libérer du chantage : Libera me, libère-moi.

Egalement, la concordance son-image est allée encore plus loin, car avant que l’on entende la pièce de Fauré, Stavros Milos est accompagné à l’écran par un thème original composé par Jeff Russo !

La prière de Stavros de Jeff Russo

En composant un thème original pour un personnage qui s’inspire explicitement du Requiem de Fauré, Jeff Russo place implicitement son personnage du côté de la foi et de la tragédie. Une tragédie humaine qui ne souffre plus d'aucun doute lorsque le vrai Requiem retentira pour Stavros !