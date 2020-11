Schoenberg, Liszt, Scott Bradley et les cartoons

Max Dozolme dresse le portrait d’un compositeur, arrangeur, pianiste et chef d’orchestre américain né il y a 129 ans, le 29 novembre 1891 : Scott Bradley, le compositeur des studios de Tex Avery !

Si vous êtes familiers de l’univers des cartoons, vous connaissez sans doute le générique qui ouvre chaque épisode de Tex Avery, composé par Scott Bradley ! Cependant, il n'est pas seulement l’auteur de ce générique, il a aussi écrit un grand nombre de musiques pour les premiers cartoons de Tex Avery de la Metro Goldwin Mayer, les concurrents des Looney Tunes de la Warner.

Après avoir été pianiste pour Disney dans les années vingt et après avoir écrit quelques œuvres symphoniques, Scott Bradley se passionne pour la musique de dessin animé et offre une orchestration très virtuose aux épisodes de Droopy, le chien triste et neurasthénique. Il est surtout la signature musicale du plus célèbre des duo de souris et de chat : Tom et Jerry dont il a composé la musique de la quasi-totalité des premiers épisodes, soit plus d’une centaine de dessins animés !

Scott Bradley est l’un des plus brillants représentants de ce que l’on appelle le « Mickey Mousing », cette manière de composer une musique en suivant seconde après seconde les actions qui se passent à l’écran. Quand on écoute la musique très dynamique de Scott Bradley sans l’image, j’ai l’impression d’entendre la musique de celui qui fut son professeur : le très sérieux Arnold Schoenberg !

Dans cet extrait de Puttin on the Dog, dessin animé de 1944 dans lequel Tom et Jerry se courent après dans dans un chenil, il s'agit de Scott Bradley !

Ici, c'est un extrait du concerto pour violon de Schönberg. Dans les deux cas, la musique très chromatique, dissonante et semble sans trajectoire. Nous ne sommes ni dans la tonalité d’un do majeur ou d’un do mineur, nous sommes sans tonalité, c’est de la musique atonale. Comme quoi les Cartoons nous préparent à l’écoute de la musique de Schoenberg !

La musique de Cartoons de Scott Bradley nous invite aussi à découvrir dès notre plus jeune âge la musique de Franz Liszt. C’est le cas de l’un des épisodes les plus célèbres de Tom et Jerry : The Cat Concerto (le Concerto du Chat), un dessin animé dans lequel Jerry la Souris, sabote l’interprétation de la seconde rhapsodie hongroise de Liszt interprétée par Tom le Chat ! Un épisode qui obtient l’Oscar du meilleur court métrage d’animation en 1947, l’arrangement de la rhapsodie par Scott Bradley n’étant pas étrangère au succès de cet épisode.