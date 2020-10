Des comptines écrites par des compositeurs classiques

Saviez-vous que certaines de nos comptines préférées ont été écrites par des compositeurs bien connus ? De Maman les p'tis bateaux à Frère Jacques, Max Dozolme nous livre tous les secrets et spéculations que renferment ces comptines pour enfant.

La première comptine est Au clair de la lune, chantée par Colette Renard. Anonyme, elle a probablement été composée au XVIIIe siècle et a parfois été attribué à Jean-Baptiste Lully. Cependant, rien ne prouve que Jean-Baptiste Lully en soit l’auteur. Le plus vieil enregistrement est celui de d’Edouard Leon Scott de Martinville et date de 1860, il y a 160 ans, l'année de l’élection d’Abraham Lincoln aux Etats-Unis !

La seconde comptine prétendument composée par un musicien classique est encore plus ancienne. Il s’agit de l’iconique Frère Jacques, et selon la musicologue Sylvie Bouissou, l’auteur de cette mélodie n’est autre que le grand Jean-Philippe Rameau ! La musicologue a en effet retrouvé un manuscrit portant la mention de Jean-Philippe Rameau à côté du titre de la partition. Elle a aussi retrouvé un autre ouvrage de 1772 intitulé Diapason général de tous les instruments à vents, un ouvrage qui attribue la composition de Frère Jacques à Jean-Philippe Rameau.

Il pleut il pleut bergère est chantée au départ au sein de l’opéra-comique Laure et Pétrarque, obscur opéra en un acte écrit en 1780 par un compositeur non moins méconnu : Louis-Victor Simon. Cette comptine a par ailleurs, été interprété par deux grandes musiciennes qui nous ont quittés cette année : Mady Mesplé et la claveciniste Janine Reiss. Cet air était au répertoire des révolutionnaires lors de prise de la bastille en 1789. Cette métaphore ironique évoque peut-être les Français comme un troupeau et Marie-Antoinette, comme une bergère malavisée.

Ariane Carletti, membre iconique du club dorothée et reine des comptines, a enregistré plusieurs chansons pour les enfants comme Maman les p’tits bateaux. Une mélodie dont on retrouve la phrase musicale telle quelle dans une petit pièce pour piano d’Erik Satie ! Certains pensent donc que l’auteur de cette chanson n’est autre que Satie lui-même. Nous somme en 1913 et il compose la petite mélodie Sur un vaisseau, joué ici sous les doigts d’Alexandre Tharaud.