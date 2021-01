Le classique dans la série « À la Maison-Blanche  »

Comme un clin d’oeil à l’investiture du 46e président des Etats-Unis en la personne de Joe Biden, redécouvrons quelques passages de la série politique américaine "À la Maison-Blanche".

The Crown, Homeland ou House of Cards... Avant ces grands succès récents, il y avait The West Wing, « À la Maison-Blanche » en français ! Une série télévisée américaine totalement culte diffusée sur la chaîne NBC entre 1999 et 2006. Pendant sept saisons, The West Wing nous invite à découvrir les rouages politiques et le mandat d’un Président démocrate et de son équipe résidant dans l’aile ouest de la Maison Blanche. Et comme les stars qui sont invités à jouer lors de certains épisodes, la musique classique occupe parfois un rôle important. Par exemple, dans l’épisode "Noël", un des conseillers politiques se souvient d’un concert mémorable…

Le violoncelliste Yo-Yo Ma joue son propre rôle dans cette scène où il donne un récital devant le Président et ses invités à la Maison Blanche. Il faut savoir que Yo-Yo Ma a joué en direct pour tourner cette scène, il ne s’agit pas de play-bach. Autre anecdote, ce concert est peut-être un clin d’oeil au récital de Pablo Casals donné à la Maison Blanche devant John Kennedy le 13 novembre 1961.

La série questionne aussi notre écoute de la musique classique. Par exemple, dans l’épisode "Galileo V", le Président se rend à un concert donné au Kennedy Center, la salle de concert classique de Washington située à seulement quelques minutes de la Maison Blanche. Dans la voiture, il discute avec son conseiller du programme du soir… Un extrait dans lequel l'homme d'Etat explique que, selon-lui, la bonne musique s'arrête en 1860. Dehors la musique de Brahms, de Wagner, de Rachmaninov, de Debussy ! Pourtant ce concert lui fait changer d'avis...