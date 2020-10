DJ set (sur) écoute : une histoire de nos oreilles

"Dj Set (sur écoute)" de Mathieu Bauer est à l'affiche du Théâtre 14 du 6 au 18 octobre. Une aventure sonore qui donne l'occasion d'ouvrir grand ses oreilles et son attention.

Sur scène, une table de DJ, une batterie, une basse, une guitare, un piano et une table avec un micro. Il y a une ambiance quelque peu radiophonique dans "Dj set (sur) écoute" de Mathieu Bauer. Le concept de ce spectacle créé en 2016 est de nous questionner sur notre écoute, sur notre réception de la musique que celle ci soit classique ou pop. Grâce à deux musiciens et trois acteurs et à travers de la musique live et des musiques enregistrés, nous traversons les styles musicaux, les époques, en abordant par l’art et l’humour des questions esthétiques. On rit et l’on se questionne dans la mise en scène de textes théoriques importants tels que L’art des bruits de Russolo, La musique et l’ineffable de Jankélévitch, Les Paysages sonore de Murray Schaffer, d’écrits de Roland Barthes ou encore les réflexions sur ce qui fait un tube selon le musicologue Peter Szendy.

Ou bien en version pop

Mise en scène de manière originale, l’analyse de Parolesde Dalida et Delon par Peter Szendy devient ici limpide et poétique. On s’interroge sur ces fameux vers d’oreilles, ces airs qui peuvent nous tomber dessus comme ça, facilement. Au cours du spectacle nous assistons aussi à une réflexion sur le rôle du DJ, ce personnage atypique qui met en scène, qui interprète sa propre écoute par enchaînement et la manipulation. Pour ce passage, la musique choisie par Mathieu Bauer n’est autre que celle-ci que Ich bin der Welt de Mahler

Le DJ, un nouvel interprète

Matthias Girbig mixe sur le Lied Ich Bin der Welt de Mahler, pour montrer à quel point le DJ est un interprète du son enregistré. Que par son geste, comme n’importe quel musicien, il donne à entendre ce qu’il entend justement. Mahler mixé sonne même plutôt bien. Il n’y a pas que la musique qui est mise sur écoute dans ce spectacle, car l'auditeur l'est aussi finalement. Quand le silence le plus pur se fait tout à coup et provoque des rires pendant une oeuvre de John Cage, diffusée en 1960 à la télévision américaine, la situation laisse hilare le public de l’époque, comme certains spectateurs hier soir…

DJ Set sur écoute de Mathieu Bauer est ce jeudi 15 octobre à 19 h et samedi et dimanche à 20h au Théâtre 14à Paris et le 10 novembre 2020 au Manège de Maubeuge.